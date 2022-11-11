Кудерметова о том, почему играет пару: «Это своего рода психологическая и финансовая поддержка, особенно когда в одиночке не все складывается гладко»

Вероника Кудерметова рассказала, как сложилась ее пара с Элизой Мертенс. В понедельник они впервые выиграли итоговый турнир в паре.

– Мы две одиночницы с хорошим уровнем игры, поэтому нам удалось быстро найти контакт на корте и сформировать хорошую пару. Она могла бы сложиться на постоянной основе еще в прошлом сезоне, но из-за подготовки к Олимпиаде мне пришлось отложить эту идею на этот год.

– В какой степени практика, которую вы получаете в парном разряде, помогает вам в одиночке и приходилось ли вам жертвовать парой в этом году?

– Пара очень помогла мне на пути моего становления как тренировка в приобретении многих нужных навыков. Кроме того, пара – это своего рода психологическая и финансовая поддержка, особенно когда в одиночке не все складывается гладко.

Конечно, когда периодически хорошие результаты в обоих разрядах накладываются друг на друга, в конце турнира играть непросто. Но это часть моей работы, поэтому приходится подстраиваться.

– Планируете ли вы продолжать выступать с Мертенс в следующем сезоне? И понимаете ли вы, что, поскольку лидеру парного рейтинга Катерине Синяковой в начале следующего сезона нужно будет защищать много рейтинговых очков, у вас есть реальный шанс стать первой ракеткой мира?

– Загадывать пока ничего не буду. Но одно скажу точно: в следующем году хотелось бы попробовать сконцентрироваться чуть больше на одиночке, поэтому пару, видимо, придется играть не везде.

Что же касается звания первой ракетки, то я вообще не концентрирую на этом свое внимание. Для меня первое место в рейтинге – это просто бонус, а не самоцель. Сама я буду делать все возможное, чтобы становиться лучше день ото дня, а уж какого результата удастся достичь – никто не знает, – сказала Кудерметова в интервью изданию «Коммерсантъ».

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