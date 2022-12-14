Кудерметова о том, что пока готовится к сезону без мужа и тренера: «Конечно, мне его не хватает. Но сейчас я в Казани с семьей, с бабушкой, дома»

прокомментировала то, что сейчас готовится к новому сезону без мужа и тренера . Кудерметова сейчас находится в Казани, а Демехин – не в России.

«Конечно, мне его не хватает. Но сейчас я в Казани с семьей, с бабушкой, дома. Мне комфортно. Тренировочный процесс от этого не страдает. Я не думаю, что я приеду и все будет совсем плохо.

У меня четыре с половиной недели на подготовку, и, конечно, я могла бы провести их все в Америке. Но я же хочу побыть дома, побыть с родными».

Также Кудерметова прокомментировала то, что привлекает в команду других тренеров. Сейчас это Франко Давин.

«Сергей, конечно, хороший тренер. Он мне очень много дал и дает во всех сферах. Но, наверное, все прекрасно понимают, что с близкими людьми бывает тяжело работать. Иногда мне не хватает восприятия, иногда он может внезапно завестись. Плюс, глаз замыливается.

А тут новый человек. Они с Франко на одной волне, они согласовывают информацию, которую мне дают. Так что работает вся команда», – сказала Кудерметова в интервью каналу «Теннисный рай».

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