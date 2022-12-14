Энди Маррей: «Этот сезон получился довольно средним. У меня большие планы не следующий год»

Экс-первая ракетка мира оценил прошедший сезон.

«Когда ты был на вершине и на первой строчке, это всегда становится отправной точкой для оценки своего состояния.

В этом плане сезон получился довольно средним. Но в начале года я был 135-м, а сейчас стою в районе 45-й строчки, и это большой рывок. Я бы хотел выступить лучше. Не думаю, что я показывал свой лучший теннис, но в этом году все было нормально.

Я хочу и дальше прогрессировать. В этом году я добился большого прогресса по сравнению с тем, что было. Если прогресс остановится, то мне придется что-то придумывать, но я все равно иду в желаемом направлении. И у меня большие планы не следующий сезон».

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