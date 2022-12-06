Медведев, Рублев, Хачанов и Джокович заявились на турнир в Аделаиде, Карацев и Чилич сыграют в Пуне

Опубликованы заявки первых турниров ATP в сезоне. На первой неделе 2023 года пройдут турниры ATP 250 в Аделаиде и Пуне.

2-8 января в Австралии планируют выступить:

Полностью список здесь.

В Индии сыграют:

Полностью список здесь.

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