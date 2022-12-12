Швентек – «Игрок года» по версии WTA, Хаддад Майя – «Прогресс года», Мария – «Возвращение года»
WTA объявила обладательниц ежегодных наград.
Игрок года: первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open Ига Швентек.
Команда года: первые ракетки мира и чемпионки Australian Open, «Уимблдона» и US Open Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.
Прогресс года: Беатрис Хаддад Майя, из-за пределов топ-80 поднявшаяся в топ-20 и выигравшая два одиночных титула.
Новичок года: 27-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн.
Возвращение года: полуфиналистка «Уимблдона» Татьяна Мария, вернувшаяся в тур после рождения второго ребенка.
Тренер года: Дэвид Уитт, работающий с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой.
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