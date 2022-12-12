Даниил Медведев: «Хочу быть таким отцом, который не будет заставлять детей что-то делать. Буду показывать им жизнь»
Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, каким хочет быть отцом. В октябре его жена Дарья родила дочку Алису.
«Хочу быть таким отцом, который не будет заставлять детей что-то делать. Буду показывать им жизнь. Хочу точно показать им разные виды спорта, которые мне нравятся: автогонки, теннис, футбол. Но, может быть, спорт их не зацепит. Тогда расскажу им о разных музеях, искусстве, певцах. Даже не знаю.
Но я с нетерпением жду эти моменты, потому что они мне нравятся. Я рад, что стал отцом. Посмотрим, что меня ждет».
У Медведева родилась дочь! Это сюрприз для всех – хотя его жена уже давно и не появлялась на трибунах
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