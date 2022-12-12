Из команды Рублева ушел тренер, с которым он работал 6 лет
Тренер Абрахам Гонсалес-Хименес объявил о завершении сотрудничества с восьмой ракеткой мира Андреем Рублевым. Он был в команде россиянина более шести лет.
«Рублито, было очень приятно наблюдать, как ты становишься одним из лучших игроков мира. Я многому научился, работая с тобой и твоей незаменимой командой. Надеюсь, что я тоже смог дать тебе что-то, что поможет в будущем.
Для меня начнется новая глава, это вызов, который я принимаю с большим желанием и энтузиазмом. Уверен, мы скоро встретимся снова – как всегда, с улыбкой до ушей.
Еще раз спасибо тебе за все, я бесконечно благодарен», – написал тренер в инстаграме.
Отметим, что с Рублевым продолжает работать Фернандо Висенте.
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