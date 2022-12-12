Рублев об итогах 2022-го: «Я проанализирую все ошибки, все матчи, в которых неправильно себя вел, матчи, в которых проявил стойкость»

Восьмая ракетка мира ответил, какие цели ставит на новый сезон.

«Цель проста: прибавлять. Я еще многое могу улучшить в игровом плане, в психологическом, проанализировать год, все ошибки, все матчи, в которых неправильно себя вел, матчи, в которых проявил стойкость, сосредоточиться на этом и постараться допускать меньше ошибок на протяжении сезона».

Честный разговор с Андреем Рублевым – о ценности мирной жизни, лучших неделях карьеры и умении меняться

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