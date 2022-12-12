Сегодня Дмитрию Турсунову исполняется 40 лет

Сегодня 40 лет исполняется российскому тренеру и бывшему теннисисту Дмитрию Турсунову.

За профессиональную карьеру, начавшуюся в 2000-м, уроженец Москвы выиграл по семь титулов АТР в одиночном и парном разрядах. На турнирах «Большого шлема» в одиночке его лучшим достижением является четвертый круг, в паре – полуфинал «Ролан Гаррос»-2008 (с Игорем Куницыным). Обладатель Кубка Дэвиса-2006. Рейтинговый рекорд – 20-е место (октябрь-2006), сумма призовых за карьеру – около шести миллионов долларов.

После завершения карьеры Турсунов стал тренером. С 2017-го по 2019-й и несколько месяцев в 2020-м он был тренером Арины Соболенко. При нем белоруска вошла в топ-10 в одиночке и стала чемпионкой US Open в паре. Затем он работал с Анетт Контавейт, которая под его руководством выиграла пять титулов, вышла в финал итогового турнира и стала второй ракеткой мира.

В этом сезоне он тренировал Эмму Радукану, но их сотрудничество продолжалось всего 2,5 месяца. Сейчас он работает с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич.

Турсунов напоминает – он отличный тренер. С ним Контавейт выиграла 26 матчей из 29 и ворвалась в топ-10

Соболенко и Турсунов пришли на интервью вместе: обсудили психи, обиды и признание ошибок. Разговор без единого фильтра

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