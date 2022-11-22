Турсунов о спорах, кто из Большой тройки величайший: «Кто знает, может, кто-то другой станет еще более великим, чем все они»

Бывшая 20-я ракетка мира высказался о спорах, кто из Большой тройки величайший игрок в истории: , или .

– Как вы относитесь к спорам о выборе величайшего игрока в истории и кто, по вашему мнению, им является?

– Да, я вижу эти споры и вижу, как люди с пеной у рта обсуждают эту тему, и каждый приводит свои аргументы. У меня никогда не было такого сильного желания разобраться, кто величайший в истории, и я не заостряю на этом внимание.

Разумеется, Роджер первым стал так мощно доминировать. тоже доминировал в теннисе, но я считаю, что Роджер вышел на другой уровень, затем его догнал и превзошел Рафа, а затем появился Новак, который обошел Роджера и отстает на один [«Большой шлем»] от Рафы. Кто знает, может, кто-то другой станет еще более великим, чем все они.

Я думаю, все они очень хотят войти в историю. Вот почему они так преданы своему делу, они очень сильно на себя давят и готовы многим ради этого пожертвовать. Я предполагаю, что без этого никак. Не думаю, что любой обычный человек готов довести себя до предела. Для этого нужно определенное мышление, и просто невероятно, что в одно время появилось три таких человека, каждому из которых удалось превзойти Сампраса. Но то, что все трое играли вместе, – это просто безумие. Не знаю, избаловали они поклонников тенниса или нет, но они точно ставят очень высокую планку для всех остальных игроков, которые идут за ними.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе