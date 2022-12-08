Швентек об участии в командном выставочном турнире: «Он идеально вписывается в наш план. Это будет последняя неделя моей предсезонки»

Первая ракетка мира объяснила, почему будет участвовать в командном выставочном турнире, который пройдет 19-24 декабря в Дубае.

«Это будет последняя неделя моей предсезонной подготовки. Поэтому здорово, что у нас есть возможность поиграть против других и увидеть в действии то, над чем мы работали.

Он идеально вписывается в наш план. Я все равно хотела поехать в Дубай, чтобы потренироваться на открытых кортах, так что, думаю, это идеальный вариант. А еще мне очень интересно, как будет выглядеть турнир по другой системе. Уверена, что мне понравится. Но я никогда не играла на подобных выставочных турнирах. Так что жду с нетерпением».

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