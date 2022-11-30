Тренер Швентек: «Я ожидал, что Ига добьется больших результатов, но не знал, сделает ли она это со мной или со следующим тренером»

Теги WTA Ига Швентек Теннис

Тренер Иги Швентек Томаш Викторовски прокомментировал успехи первой ракетки мира. В этом году она взяла восемь титулов – в том числе «Ролан Гаррос» и US Open, а также четыре трофея WTA 1000.

«Я ожидал, что Ига добьется таких результатов, но не знал, сделает ли она это со мной или со следующим тренером. Но я всегда знал, что она способна добиться больших достижений.

Ига доказала, что она уже выдающийся игрок, ее просто нужно было немного перенаправить с точки зрения подхода к тренировкам – чтобы лучше использовать ее сильные стороны – и изменить мышление. Она должна была понимать, что способна доминировать, а не просто концентрироваться на том, как нейтрализовать сильные стороны своих соперниц.

Вот что такое доминирование – навязывание своего стиля игры. Важно, что Ига очень быстро воплощала то, о чем я просил. Честно говоря, я не ожидал, что она сможет так быстро исправить эти мелочи на корте. Это были правда мелочи вроде коррекции замаха форхенда, настройки приема и направления ударов.

Меня удивило, что эти мелочи так быстро внедрились в ее теннис. Ну и благодаря тому, что результаты пришли быстро, потом мне тоже было легче. У нас выстроились доверительные отношения и на этой базе мы начали двигаться вперед.

Также он прокомментировал то, что этом году полька выиграла 67 матчей из 76 проведенных, в том числе 15 из 17 против теннисисток топ-10.

«Ига проиграла девять матчей за весь сезон. В семи случаях соперницы были лучше, а она играла средне. А вот матчи с Соболенко на итоговом и с Корне на «Уимблдоне» были неудачными. В них Ига не совсем понимала возможные последствия ее определенных решений.

Однако в остальных матчах этого сезона решения принимались на очень высоком уровне».

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Потеряет первую строчку рейтинга
17%
Онс Жабер
Выпадет из топ-5
4%
WTA
Выпадет из топ-10
4%
коты

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