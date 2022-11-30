Тренер Швентек: «Я ожидал, что Ига добьется больших результатов, но не знал, сделает ли она это со мной или со следующим тренером»

Тренер Иги Швентек Томаш Викторовски прокомментировал успехи первой ракетки мира. В этом году она взяла восемь титулов – в том числе «Ролан Гаррос» и US Open, а также четыре трофея WTA 1000.

«Я ожидал, что Ига добьется таких результатов, но не знал, сделает ли она это со мной или со следующим тренером. Но я всегда знал, что она способна добиться больших достижений.

Ига доказала, что она уже выдающийся игрок, ее просто нужно было немного перенаправить с точки зрения подхода к тренировкам – чтобы лучше использовать ее сильные стороны – и изменить мышление. Она должна была понимать, что способна доминировать, а не просто концентрироваться на том, как нейтрализовать сильные стороны своих соперниц.

Вот что такое доминирование – навязывание своего стиля игры. Важно, что Ига очень быстро воплощала то, о чем я просил. Честно говоря, я не ожидал, что она сможет так быстро исправить эти мелочи на корте. Это были правда мелочи вроде коррекции замаха форхенда, настройки приема и направления ударов.

Меня удивило, что эти мелочи так быстро внедрились в ее теннис. Ну и благодаря тому, что результаты пришли быстро, потом мне тоже было легче. У нас выстроились доверительные отношения и на этой базе мы начали двигаться вперед.

Также он прокомментировал то, что этом году полька выиграла 67 матчей из 76 проведенных, в том числе 15 из 17 против теннисисток топ-10.

«Ига проиграла девять матчей за весь сезон. В семи случаях соперницы были лучше, а она играла средне. А вот матчи с Соболенко на итоговом и с Корне на «Уимблдоне» были неудачными. В них Ига не совсем понимала возможные последствия ее определенных решений.

Однако в остальных матчах этого сезона решения принимались на очень высоком уровне».

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