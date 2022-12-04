Швентек о начале подготовки к новому сезону: «Внутренняя мотивация уже вернулась»

Первая ракетка мира рассказала, что начала подготовку к новому сезону.

«Впервые за долгое время у меня была возможность провести отпуск и ничего не делать. Мне это было очень нужно.

С учетом перелетов отпуск продлился шесть с половиной дней, но я чувствую себя свежей. Внутренняя мотивация уже вернулась.

В середине декабря я отправлюсь в Дубай (на командный выставочный турнир – Sports.ru). Так что Рождество я проведу не дома. Возвращаться из Дубая в Варшаву, а потом снова лететь из Варшавы в Австралию через Дубай было бы очень тяжело.

Спортсменам приходится идти на такие жертвы. Надеюсь, в Дубае я буду отдыхать».

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