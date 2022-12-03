Тренер Швентек: «Мы стремимся не к достойному результату, а к победе. Делаем все возможное, а получится ли – это уже другой вопрос»

Тренер Иги Швентек ответил на вопрос, чем он больше всего гордится в этом году.

«Тем, как Ига прошла весь сезон. Она поддерживала высокий уровень на протяжении всего года. В теннисе есть несколько аспектов подготовки. Три основных – это двигательный, технико-тактический и психологический. Однако факторов гораздо больше. Ига показала очень высокий уровень каждого из компонентов.

По ходу сезона не было серьезных спадов, и «спадами» можно назвать матчи, в которых она проиграла. Но их было мало, и, в конце концов, спорт не бывает без неудач. Все остальное было на уровне, о котором раньше можно было только мечтать.

В этом году Ига сумела не только достичь пика формы, но и ее поддерживать. Выйти на пик легко – хотя для некоторых, конечно, недостижимо. Дважды или трижды за сезон выйти на пик формы легче, чем поддерживать этот уровень. Это нечто потрясающее в современном теннисе и в спорте в целом, где интенсивность соревнований очень высока.

Ига смогла реализовать свою форму на корте. И все же условия везде разные: мячи, корты, погода, зрители. Переменных очень много. Ига поддерживала результативность, приспосабливаясь к условиям, с которыми сталкивалась, а не пытаясь – как часто делают спортсменки, и это ловушка – приспособить все условия к тому, чего она сама хочет.

Еще я горжусь тем, что мы сформировали подход, подразумевающий, что мы стремимся не к достойному результату, а к победе, ставим планку как можно выше. Мы делаем все возможное, а получится ли – это уже другой вопрос. Мы внедрили этот подход, проконсультировавшись в начале года с Дарьей [Абрамович, психологом]. Он хорошо работает», – сказал Томаш Викторовски.

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