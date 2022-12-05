Карацев о расставании с Яцыком: «Были разные взгляды, свои заморочки. Но самое главное, мы наладили контакт и готовы работать»

59-я ракетка мира Аслан Карацев подвел итоги сезона.

– Недавно вы писали в соцсетях: «Сезон был непростым, я принял несколько неверных решений». О чем речь?

– Где играть, что играть, с кем работать, с кем не работать. Не будем углубляться в детали. Мы хорошо работали с Егором, прекратили процесс не очень разумно. И были моменты, что играл чересчур много турниров, не выборочно.

– Почему вообще расстались с Егором?

– Разные взгляды, свои заморочки. Но самое главное, мы вернулись, наладили контакт. Все хорошо. Главное – мы готовы работать.

– Егор на время перебрался в штат к Роману Сафиуллину. Теннисист говорил, что они неплохо сработались. Как-то неловко получилось, не кажется?

– Не буду вдаваться, я не тот человек, который должен это комментировать. У них были отношения – игрок и тренер. Влезать и что-то комментировать не хочу.

– То есть вернуться – решение Егора?

– Да, как они решили. Мы тоже говорили, долгая беседа была. Разобрали ошибки.

Отметим, что в конце сезона Карацев начал снова работать с тренером Егором Яцыком. С ним он в прошлом году вышел в полуфинал Australian Open.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе