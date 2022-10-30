Карацев возобновил сотрудничество с тренером Яцыком

начал снова работать с тренером Егором Яцыком. С ним Карацев в прошлом году вышел в полуфинал и стал топ-игроком, но в конце сезона они прекратили сотрудничество.

«Хочу сообщить, что возобновил работу с Егором Яцыком.

Этот год был для меня непростым, я принимал несколько неверных решений. Теперь все хорошо, мы готовы работать еще усерднее!»

Карацева подозревают в договорных матчах. Организатором считают его тренера, которого допрашивала полиция

Карацев был так хорош, а теперь все проигрывает и проигрывает. Что с ним вообще творится?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе