Карацев возобновил сотрудничество с тренером Яцыком
Аслан Карацев начал снова работать с тренером Егором Яцыком. С ним Карацев в прошлом году вышел в полуфинал Australian Open и стал топ-игроком, но в конце сезона они прекратили сотрудничество.
«Хочу сообщить, что возобновил работу с Егором Яцыком.
Этот год был для меня непростым, я принимал несколько неверных решений. Теперь все хорошо, мы готовы работать еще усерднее!»
Карацева подозревают в договорных матчах. Организатором считают его тренера, которого допрашивала полиция
Карацев был так хорош, а теперь все проигрывает и проигрывает. Что с ним вообще творится?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии