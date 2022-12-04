Путинцева и Донской выиграли командный турнир в Петербурге

и стали победителями турнира «Трофеи Северной Пальмиры» – командных соревнований, которые сегодня завершились в Санкт-Петербурге.

В финале они обыграли дуэт, в который входили и .

Финал состоял из трех матчей:

Путинцева – Потапова – 6:3, 6:1

Фучович – Донской – 6:4, 6:4

Путинцева/ Донской – Потапова/ Фучович – 3:6, 6:3, 10-6

Капитаном команды-чемпионки была .

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