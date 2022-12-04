Путинцева и Донской выиграли командный турнир в Петербурге

Теги Светлана Кузнецова ATP WTA Евгений Донской Юлия Путинцева Мартон Фучович Анастасия Потапова Теннис

Юлия Путинцева и Евгений Донской стали победителями турнира «Трофеи Северной Пальмиры» – командных соревнований, которые сегодня завершились в Санкт-Петербурге.

В финале они обыграли дуэт, в который входили Мартон Фучович и Анастасия Потапова.

Финал состоял из трех матчей:

  • Путинцева – Потапова – 6:3, 6:1
  • Фучович – Донской – 6:4, 6:4
  • Путинцева/ Донской – Потапова/ Фучович – 3:6, 6:3, 10-6

Капитаном команды-чемпионки была Светлана Кузнецова.

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