Путинцева и Донской выиграли командный турнир в Петербурге
Юлия Путинцева и Евгений Донской стали победителями турнира «Трофеи Северной Пальмиры» – командных соревнований, которые сегодня завершились в Санкт-Петербурге.
В финале они обыграли дуэт, в который входили Мартон Фучович и Анастасия Потапова.
Финал состоял из трех матчей:
- Путинцева – Потапова – 6:3, 6:1
- Фучович – Донской – 6:4, 6:4
- Путинцева/ Донской – Потапова/ Фучович – 3:6, 6:3, 10-6
Капитаном команды-чемпионки была Светлана Кузнецова.
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