Карацев, Дьере, Фучович, Потапова и Путинцева сыграют на выставочном командном турнире в Петербурге

В Санкт-Петербурге 1-4 декабря пройдет командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».

Соревнования проведут организаторы петербургских турниров ATP 250 и WTA 500, не вошедших в календари следующего сезона.

На турнире выступят шесть смешанных команд: в состав каждой войдут игрок АТР, игрок WTA и играющий капитан.

В список игроков вошли:

Играющими капитанами будут Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина, Виктор Троицки, Янко Типсаревич, Донской и Николай Давыденко.

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