Карацев, Дьере, Фучович, Потапова и Путинцева сыграют на выставочном командном турнире в Петербурге
В Санкт-Петербурге 1-4 декабря пройдет командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».
Соревнования проведут организаторы петербургских турниров ATP 250 и WTA 500, не вошедших в календари следующего сезона.
На турнире выступят шесть смешанных команд: в состав каждой войдут игрок АТР, игрок WTA и играющий капитан.
В список игроков вошли:
- Юлия Путинцева;
- Анастасия Потапова;
- Камилла Рахимова;
- Виталия Дьяченко;
- Анастасия Гасанова;
- Анна Бондар;
- Аслан Карацев;
- Евгений Донской;
- Ласло Дьере;
- Мартон Фучович;
- Педро Мартинес;
- Бернабе Сапата Мираллес.
Играющими капитанами будут Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина, Виктор Троицки, Янко Типсаревич, Донской и Николай Давыденко.
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