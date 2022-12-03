Муте о кумире детства: «Не знаю, спал ли я в повязке Надаля, но ужинал я в ней. Благодарен родителям, которые мне это разрешали»

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51-я ракетка мира Корентен Муте рассказал, как в детстве подражал стилю Рафаэля Надаля.

«Не знаю, спал ли я в повязке Надаля, но ужинал я в ней. Благодарен родителям, которые мне это разрешали. Они не хотели, чтобы я выходил из дома в безрукавке, поэтому я в ней спал. Они говорили, что она уродливая. У меня был друг из Парижа по имени Рафаэль, который был похож на Надаля из-за длинных волос и безрукавки. Я мечтал играть так же».

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