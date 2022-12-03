Дрэйпер о кумирах детства: «Мне нравилось смотреть, как Надаль использовал леворучную подачу и форхенд, чтобы переигрывать соперников. Но как британец я болел за Маррея»

42-я ракетка мира ответил на вопрос, был ли у него в детстве кумир-левша.

«И да, и нет. Поскольку я левша, мне нравилось смотреть, как использовал леворучную подачу и форхенд, чтобы переигрывать соперников. Но как британец я должен признать, что вырос, болея за . Я видел, как британский игрок соревнуется и побеждает на самом высоком уровне, и это вдохновило меня достичь моей цели – пробиться в тур».

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