Каролин Гарсия: «Я люблю выходить вперед, играть с лета, делать виннерсы. И ненавижу допускать невынужденные, так что есть небольшое противоречие»

Четвертая ракетка мира высказалась о своем игровом стиле.

«Я играю так не для того, чтобы кому-то что-то доказать, я делаю это потому, что это откликается во мне и мне хочется это делать. Мне нравится наблюдать за этим стилем со стороны, когда я смотрю теннис. Я люблю выходить вперед, играть с лета, делать виннерсы. И ненавижу допускать невынужденные ошибки, так что, соглашусь, есть небольшое противоречие, но я люблю играть в теннис, и с таким стилем у меня максимальная возможность добиться результата».

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