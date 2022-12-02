Гарсия совершила самый большой рывок в рейтинге по итогам сезона. Она поднялась на 70 строчек
Чемпионка итогового турнира Каролин Гарсия совершила самый большой рывок в рейтинге WTA по итогам сезона. Он начала год 74-й, а закончила четвертой.
Также в топ-6 входят:
- Беатрис Хаддад Майя (поднялась с 83-го места на 15-е);
- Мэдисон Киз (с 56-го на 11-е);
- Вероника Кудерметова (с 31-го на девятое);
- Дарья Касаткина (с 28-го на восьмое);
- Людмила Самсонова (с 38-го места на 20-е);
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии