Гарсия совершила самый большой рывок в рейтинге по итогам сезона. Она поднялась на 70 строчек

Теги рейтинги WTA Мэдисон Киз Каролин Гарсия Беатрис Хаддад Майя Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Людмила Самсонова Теннис

Чемпионка итогового турнира Каролин Гарсия совершила самый большой рывок в рейтинге WTA по итогам сезона. Он начала год 74-й, а закончила четвертой.

Также в топ-6 входят:

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные