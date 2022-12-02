«Лол, не я». Кириос о том, что половина игроков топ-100 принимает лекарства от СДВГ

Ник Кириос прокомментировал слова Бена Ротенберга о том, что игроки злоупотребляют терапевтическими исключениями.

Журналист со ссылкой на одного игрока ATP сообщил, что примерно половина топ-100 использует препараты от СДВГ «не для того, чтобы лучше справляться с домашней работой».

«Лол, не я», – написал Кириос.

Теннисиста отстранили за лекарство от СДВГ. Его называют «легальным допингом» и говорят, что на нем сидит половина топ-100

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