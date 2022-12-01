Опелка о дисквалификации Вердаско за лекарство от СДВГ: «Одна из главных проблем в теннисе... Легальный допинг»
22-я и 38-я ракетки мира Ник Кириос и Рейлли Опелка отреагировали на дисквалификацию Фернандо Вердаско.
Вердаско отстранили на два месяца за лекарство от Синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – он забыл продлить терапевтическое исключение.
«Не могу сказать, что я этим удивлен», – написал в твиттере Кириос.
«Одна из главных проблем в теннисе... Почему парни начинают принимать аддералл только во взрослом возрасте? Легальный допинг», – написал Опелка.
О том, что у испанца СДВГ известно как минимум с 2009 года. Тогда журналист Marca Давид Менайо со ссылкой на Vanity Fair упомянул в своей колонке, что «диагноз был поставлен давно».
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