Бьянка Андрееску: «Занимаюсь личным развитием, медитацией – всякими духовными практиками»
Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску рассказала о работе над собой.
«За последний год самым важным моментом было то, что я старалась как можно больше себя любить. Это мне очень помогло. Потому что раньше я больше ориентировалась на результат, и после поражений чувствовала, что это конец света.
Но сейчас я в гармонии с собой.
Конечно, теннис, для меня очень важен. Но за его пределами я занимаюсь личным развитием, медитацией – всякими духовными практиками.
Я много читаю, слушаю много подкастов, много занимаюсь внутренней работой. Я верю, что это ключ к настоящему счастью и радости.
Еще меня очень интересует то, как работает разум, так что я увлекаюсь психологией. И на корте мне это тоже помогает».
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