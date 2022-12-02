Бьянка Андрееску: «Занимаюсь личным развитием, медитацией – всякими духовными практиками»

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску рассказала о работе над собой.

«За последний год самым важным моментом было то, что я старалась как можно больше себя любить. Это мне очень помогло. Потому что раньше я больше ориентировалась на результат, и после поражений чувствовала, что это конец света.

Но сейчас я в гармонии с собой.

Конечно, теннис, для меня очень важен. Но за его пределами я занимаюсь личным развитием, медитацией – всякими духовными практиками.

Я много читаю, слушаю много подкастов, много занимаюсь внутренней работой. Я верю, что это ключ к настоящему счастью и радости.

Еще меня очень интересует то, как работает разум, так что я увлекаюсь психологией. И на корте мне это тоже помогает».

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