Андрееску вернулась к тренеру, с которым работала, когда ей было 14 лет
Бывшая четвертая ракетка мира Бьянка Андрееску возобновит сотрудничество со своим бывшим тренером Кристофом Ламбертом.
Ламберт два года работал директором направления спорта высоких достижений в Федерации тенниса Новой Зеландии, но покинул пост, чтобы войти в команду Андрееску. Он уже тренировал ее, когда ей было 14 лет.
В октябре Свен Гренефельд сообщил, что решил не продолжать сотрудничество с чемпионкой US Open-2019. Сейчас Андрееску проводит проводит межсезонье на Ямайке.
Андрееску говорила, что ее цель на следующий сезон – возвращение в топ-10.
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