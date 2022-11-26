Андрееску вернулась к тренеру, с которым работала, когда ей было 14 лет

Бывшая четвертая ракетка мира возобновит сотрудничество со своим бывшим тренером Кристофом Ламбертом.

Ламберт два года работал директором направления спорта высоких достижений в Федерации тенниса Новой Зеландии, но покинул пост, чтобы войти в команду Андрееску. Он уже тренировал ее, когда ей было 14 лет.

В октябре Свен Гренефельд сообщил, что решил не продолжать сотрудничество с чемпионкой US Open-2019. Сейчас Андрееску проводит проводит межсезонье на Ямайке.

Андрееску говорила, что ее цель на следующий сезон – возвращение в топ-10.

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