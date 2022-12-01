Эмма Радукану: «Я никогда не тусовалась, не занималась обычными подростковыми делами. Нужно привыкнуть к образу жизни, который строится на тренировках и путешествиях»

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану высказалась о реакции на крупнейший титул в ее карьере.

«[Победа на US Open] не была для моей семьи большим событием – просто как обычный пятничный или субботний вечер. После US Open мне было трудно арендовать корт в местном клубе – не было никакого особого отношения!»

О влиянии, которое оказала на британский теннис

«Я так горжусь: я не осознаю, какое влияние оказала, пока не увижу, что на кортах теперь больше людей. Я видела детей в моей старой начальной школе и в Национальном теннисном центре, они все так увлечены».

О теннисном образе жизни

«Я никогда не тусовалась, не занималась обычными подростковыми делами. Нужно привыкнуть к образу жизни, который строится на тренировках и путешествиях, но мне нравится быть самой по себе, и я всегда думаю о картине в целом. В карьере я добилась неплохих результатов по сравнению с большинством подростков. Надеюсь, я буду играть следующие 10 лет и после 30 тоже – с нетерпением жду возможности хорошо поработать».

О взлетах и падениях в теннисе

«Может показаться, что ты постоянно на спаде и лучше не становится. Но все может очень быстро измениться. Всего один матч может сильно повлиять на твою уверенность в себе, появляется импульс, ты чувствуешь, что не можешь проиграть».

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