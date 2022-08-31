Эмма Радукану: «Для 19 лет провожу неплохой сезон. Если бы мне год назад сказали, что я буду в топ-100, я бы согласилась»

Прошлогодняя чемпионка US Open Эмма Радукану оценила свои результаты за последний год. Она провела 34 матча и потерпела 19 поражений, а после вылета в первом круге в Нью-Йорке опустится в район 80-й строчки в рейтинге.

«Конечно, я очень расстроена, это очень грустно. Но в каком-то смысле я рада, что теперь могу начать с нуля. Я упаду в рейтинге, но могу подняться обратно.

И если посмотреть с другой точки зрения, для 19 лет это неплохой сезон. Если бы мне год назад сказали, что я буду в топ-100, я бы согласилась.

Мне нужно больше стабильности. Если посмотреть, сколько я в этом году играла и сколько тренировалась, цифры будут минимальными. Мы даже посчитали дни. С турнира в Риме и до окончания «Уимблдона» я за два с половиной месяца играла в теннис только 14 дней. Это безумие.

Но последние шесть недель тренировок помогли мне стать лучше. И я чувствую, что уверенность в себе растет.

Для меня важнее всего стабильно выступать и тренироваться. Обходиться без длинных перерывов».

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