У Джоковича лучший процент побед в сезоне, Рублев, Медведев и Кириос – в топ-10

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Пятая ракетка мира Новак Джокович в этом сезоне выиграл 85,7% матчей. Он лидер тура по проценту побед в 2022 году, Андрей Рублев и Даниил Медведев вошли в топ-10.

Десятка самых успешных игроков сезона выглядит так:

  1. Джокович (баланс побед и поражений – 42:7, 85,7%);
  2. Рафаэль Надаль (39:8, 83%);
  3. Карлос Алькарас (57:13, 81,4%);
  4. Ник Кириос (37:10, 78,7%);
  5. Янник Синнер (47:16, 74,6%);
  6. Александр Зверев (29:10, 74,4%);
  7. Маттео Берреттини (32:12, 72,7%);
  8. Рублев (51:20, 71,8%);
  9. Стефанос Циципас (61:24, 71,7%);
  10. Медведев (45:19, 70,3%).

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