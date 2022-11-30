У Джоковича лучший процент побед в сезоне, Рублев, Медведев и Кириос – в топ-10
Пятая ракетка мира Новак Джокович в этом сезоне выиграл 85,7% матчей. Он лидер тура по проценту побед в 2022 году, Андрей Рублев и Даниил Медведев вошли в топ-10.
Десятка самых успешных игроков сезона выглядит так:
- Джокович (баланс побед и поражений – 42:7, 85,7%);
- Рафаэль Надаль (39:8, 83%);
- Карлос Алькарас (57:13, 81,4%);
- Ник Кириос (37:10, 78,7%);
- Янник Синнер (47:16, 74,6%);
- Александр Зверев (29:10, 74,4%);
- Маттео Берреттини (32:12, 72,7%);
- Рублев (51:20, 71,8%);
- Стефанос Циципас (61:24, 71,7%);
- Медведев (45:19, 70,3%).
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