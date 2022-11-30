У Джоковича лучший процент побед в сезоне, Рублев, Медведев и Кириос – в топ-10

Пятая ракетка мира Новак Джокович в этом сезоне выиграл 85,7% матчей. Он лидер тура по проценту побед в 2022 году, Андрей Рублев и Даниил Медведев вошли в топ-10.

Десятка самых успешных игроков сезона выглядит так:

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