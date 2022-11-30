Тренер Алькараса: «Сказал Карлосу, что если он хочет оставаться на вершине, то нужно постоянно выигрывать «Шлемы» и «Мастерсы»

Хуан Карлос Ферреро рассказал, какой совет дал Карлосу Алькарасу в преддверии сезона-2023.

«Я сказал Карлосу, что теперь он должен работать еще усерднее, потому что если он хочет оставаться на вершине, то нужно постоянно выигрывать «Шлемы» и «Мастерсы».

Будет еще сложнее, чем раньше, когда ему было достаточно выиграть ATP 500 и показать хороший результат на «Мастерсе», чтобы подняться в рейтинге. Теперь, чтобы оставаться в топе, нужно побеждать лучших на крупнейших турнирах, поэтому важно работать так же усердно, как раньше или даже более усердно».

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