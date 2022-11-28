Руне о целях на 2023 год: «Мы с тренером пока это не обсуждали, но я знаю, чего хочу. Я хочу выиграть «Шлемы»

11-я ракетка мира Хольгер Руне рассказал о своих целях.

«В декабре я всегда ставлю с тренером цели на сезон. Рейтинг – это не просто цифра, мы внимательно смотрим турниры, где я планирую сыграть, и анализируем, насколько далеко можно пройти и что нужно улучшить, чтобы достичь того, чего я хочу.

На 2022 год я ставил перед собой цель стать №25, а в итоге перевыполнил ее на 15 строчек. У меня еще нет планов на 2023 год. Я сяду с тренером после отпуска, и мы это обсудим. Но я знаю, чего хочу. Я хочу выиграть «Шлемы». Я выиграл турнир ATP 250, дошел до финала ATP 500 и выиграл «Мастерс». Пришло время выиграть «Шлем».

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