Муратоглу о том, что Руне был запасным на итоговом: «Теперь Хольгер будет отдыхать, то есть он готовился просто так – но это опыт»

Тренер Хольгера Руне Патрик Муратоглу вспомнил, как датчанин по юниорам тренировался с топ-игроками.

«Хольгер получил невероятный опыт, став спарринг-партнером на итоговом. Я знаю, что он до сих пор думает о том, как важно для него было получить возможность играть с лучшими в мире.

То же самое в моей академии: когда ему было 14-15 лет, он тренировался со Стефаносом, с , с такими игроками. Для юниора – а в 15 лет ты еще совсем юный – это невероятный опыт. Кроме того, это мотивирует: ты видишь их и хочешь однажды стать одним из них. Получив возможность с ними потренироваться, ты понимаешь, что приближаешься к мечте, и это дает дополнительную мотивацию, так что это только на пользу. Когда тебе выпадает такой шанс, это здорово».

Также он высказался о том, что в этом году Руне приехал на итоговый в качестве запасного, но в итоге сыграл только тренировочные матчи.

«Конечно, это не идеальная подготовка, потому что теперь Хольгер будет отдыхать, то есть он готовился просто так – но это опыт. На каждый матч с этими ребятами у него был план. У нас есть план на каждую игру, и он может опробовать его во время тренировочных матчей.

Даже тренировочные матчи очень полезны, потому что это опыт, максимально приближенный к реальным матчам. Он сыграл тренировочный матч с Новаком, сыграл сеты с Новаком, с Даниилом – это прекрасно. Здорово, он рад».

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