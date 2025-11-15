Беккер о календаре: «Думаю, тенниса слишком много. Болельщики должны проголодаться»

Борис Беккер поделился мнении о календаре.

Борис Беккер прокомментировал насыщенность теннисного расписания.

– Сейчас говорят о слишком плотном календаре, но с 2028 года появится еще один «Мастерс» в Саудовской Аравии. Что вы об этом думаете?

– Турниров много, это точно. В конце концов, игроки могут решать, сколько недель подряд они хотят играть. А болельщикам тяжело следить за теннисом каждую неделю, можно запутаться. Иногда играют по два турнира одновременно – особенно сложно во второй половине года, когда все хотят отобраться на итоговые.

Думаю, тенниса слишком много. Болельщики должны проголодаться – а если теннис есть каждую неделю, то это перебор с предложением. Для игроков это возможность для непрерывной работы, но для зрителей и медиа [тенниса] действительно много. Возможно, даже слишком много.