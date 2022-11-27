Виландер о том, что Руне хочет стать №1: «Говорить это было неправильно и опасно, но если это мотивирует, то вперед...»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал слова , что в следующем году он хочет стать №1 в мире.

«Руне сказал, что он будет №1 в мире, и это может привести к разочарованию, если у него сразу не получится.

Представьте, если бы в прошлом году такое сказал. В этом году у него было три больших финала, но люди бы говорили: «Ну да, он просто неспособен выиграть большой титул».

Так что моя первая реакция – говорить это было неправильно и опасно, но если это мотивирует, то вперед...

Хольгеру, наверное, надо немного почистить язык тела на корте. И он это сделает, потому что ему всего 19 лет, и он невероятно быстро учится. Думаю, его теннису поможет, если он немного сбавит обороты и будет меньше демонстрировать как негатив, так и позитив».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе