Раонич поздравил сборную Канады с победой в Кубке Дэвиса: «Надеюсь, мы повторим этот успех еще много раз»

Экс-третья ракетка мира Милош Раонич написал твит о победе сборной Канады в Кубке Дэвиса.

«Поздравляю сборную Канады. Поздравляю Феликса, Дениса, Вашека, Алексиса и Габриэля с победой в Кубке Дэвиса.

Много канадцев добились успехов в теннисе. Это высочайшее достижение показывает силу канадского тенниса на командном уровне.

Это величайшее событие для канадского тенниса, и я надеюсь, мы повторим этот успех еще много раз!» – написал канадец.

Алексис Галарно, игравший за Канаду в этом розыгрыше Кубка Дэвиса, ответил Раоничу: «Именно благодаря тебе мы здесь. Ты поднял канадский теннис на новый уровень, и наша благодарность безгранична! Это твой кубок❤️🇨🇦».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе