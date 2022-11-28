Раонич поздравил сборную Канады с победой в Кубке Дэвиса: «Надеюсь, мы повторим этот успех еще много раз»
Экс-третья ракетка мира Милош Раонич написал твит о победе сборной Канады в Кубке Дэвиса.
«Поздравляю сборную Канады. Поздравляю Феликса, Дениса, Вашека, Алексиса и Габриэля с победой в Кубке Дэвиса.
Много канадцев добились успехов в теннисе. Это высочайшее достижение показывает силу канадского тенниса на командном уровне.
Это величайшее событие для канадского тенниса, и я надеюсь, мы повторим этот успех еще много раз!» – написал канадец.
Алексис Галарно, игравший за Канаду в этом розыгрыше Кубка Дэвиса, ответил Раоничу: «Именно благодаря тебе мы здесь. Ты поднял канадский теннис на новый уровень, и наша благодарность безгранична! Это твой кубок❤️🇨🇦».
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