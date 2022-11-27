Феликс Оже-Альяссим: «Мы вместе росли и вместе мечтали о победе в Кубке Дэвиса»

прокомментировал победу в Кубке Дэвиса со сборной Канады.

«Эти эмоции трудно описать. Мы все об этом мечтали. Мы вместе росли и вместе мечтали о победе в Кубке Дэвиса. Это прекрасный момент для меня и моей страны.

Мы все индивидуально развивались, прогрессировали с каждым годом и стали готовы к подобным моментам. Но действительно сделать это непросто».

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