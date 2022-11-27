Кубок Дэвиса-2023. Квалификация. Сербия сыграет с Норвегией, США – с Узбекистаном

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Прошла жеребьевка квалификационного этапа Кубка Дэвиса-2023, по итогам которого определятся участники групповой части финального турнира.

Получились следующие пары:

  • Хорватия – Австрия;
  • Франция – Венгрия;
  • США – Узбекистан;
  • Германия – Швейцария;
  • Великобритания – Колумбия;
  • Сербия – Норвегия;
  • Казахстан – Чили;
  • Бельгия – Южная Корея;
  • Швеция – Босния и Герцеговина;
  • Нидерланды – Словакия;
  • Аргентина – Финляндия;
  • Чехия – Португалия.

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнире.

Испания и Италия получили wild card в финальный этап Кубка Дэвиса-2023

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