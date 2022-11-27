Кубок Дэвиса-2023. Квалификация. Сербия сыграет с Норвегией, США – с Узбекистаном
Прошла жеребьевка квалификационного этапа Кубка Дэвиса-2023, по итогам которого определятся участники групповой части финального турнира.
Получились следующие пары:
- Хорватия – Австрия;
- Франция – Венгрия;
- США – Узбекистан;
- Германия – Швейцария;
- Великобритания – Колумбия;
- Сербия – Норвегия;
- Казахстан – Чили;
- Бельгия – Южная Корея;
- Швеция – Босния и Герцеговина;
- Нидерланды – Словакия;
- Аргентина – Финляндия;
- Чехия – Португалия.
Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнире.
Испания и Италия получили wild card в финальный этап Кубка Дэвиса-2023
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