Кубок Дэвиса-2023. Квалификация. Сербия сыграет с Норвегией, США – с Узбекистаном

Прошла жеребьевка квалификационного этапа Кубка Дэвиса-2023, по итогам которого определятся участники групповой части финального турнира.

Получились следующие пары:

Хорватия – Австрия;

Франция – Венгрия;

США – Узбекистан;

Германия – Швейцария;

Великобритания – Колумбия;

Сербия – Норвегия;

Казахстан – Чили;

Бельгия – Южная Корея;

Швеция – Босния и Герцеговина;

Нидерланды – Словакия;

Аргентина – Финляндия;

Чехия – Португалия.

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнире.

Испания и Италия получили wild card в финальный этап Кубка Дэвиса-2023

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