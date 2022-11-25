Патрик Муратоглу: «Медведев и Циципас так много проигрывали Надалю и Джоковичу, что это в какой-то степени подорвало их уверенность»

Патрик Муратоглу рассказал о противостоянии поколений в ATP-туре.

«Поколению Медведева и Циципаса не повезло, что им приходилось встречаться с сильными Надалем и Джоковичем. Они так много им проигрывали, что это в какой-то степени подорвало их уверенность.

Ребята из молодого поколения – Руне и Алькарас – пока не сталкивались с ними [на «Больших шлемах»], поэтому верят, что могут добиться чего угодно, и это их преимущество.

Я не думаю, что Медведев, Циципас и другие парни будут не у дел, а поколение Руне, Алькараса и Синнера выигрывать «Большие шлемы» один за другим. В будущем между этими двумя поколениями будет большая битва. Ни одному поколению – а их было так много – не удалось сместить Федерера, Надаля и Джоковича. Они величайшие игроки всех времен.

Теперь настал очень интересный момент, потому что они доминируют не так, как раньше, стали играть реже, а новое поколение уже на подходе, а за ним еще одно. Новое поколение – это Медведев, Циципас, Рублев и другие, а еще более новое – это Руне, Алькарас, Оже-Альяссим и Синнер. Эти два поколения еще много лет будут бороться за турниры «Большого шлема», и это будет очень увлекательно. Кто из них лучше? Не знаю, посмотрим».

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