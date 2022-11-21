Джокович о виноделии: «Мой дядя занимается винным бизнесом. Я вообще не участвую»

Новак Джокович рассказал, с каким вином сравнил бы трофей итогового турнира. Ему задали этот вопрос в контексте того, его семья занимается виноделием.

«Вам нужно поговорить с моим дядей, потому что он занимается винным бизнесом. Я вообще не участвую.

Я не пью алкоголь. Иногда могу выпить бокал красного вина. Конечно, я знаю об итальянском вине. Оно одно из лучших в мире.

Больше мне сказать нечего. Я просто желаю моему дяде удачи. Я здесь, чтобы помогать ему, чем могу».

Джокович дрожащими от утомления руками взял итоговый турнир – и поставил три рекорда

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе