Рууд о поражениях от Надаля и Джоковича в этом сезоне: «Играть с Рафой на «Ролан Гаррос» и с Новаком на итоговом – одни из самых сложных задач в теннисе»

Каспер Рууд рассказал, чего ему не хватает, чтобы обыгрывать Новака Джоковича и Рафаэля Надаля в финалах больших турниров.

«Рафа и Новак, конечно, исключительные. В отличие от меня у них есть способность включаться, когда им это действительно нужно. Это то, что я обязательно должен улучшить.

Кажется, что они всегда берут равные розыгрыши, сеты. Я сам оказывался в роли проигравшего. Например, я играл с Новаком, и пусть не каждый, но некоторые сеты заканчивались со счетом 7:6 или 7:5. В решающий момент я просто не мог сделать последний шаг. Это уникальное качество, которым они обладают уже много лет.

Конечно, я хочу быть таким же уверенным в себе, как они. Надеюсь, этот год поможет обрести такую уверенность. В этом сезоне я проиграл пять финалов, но это мотивирует меня стать сильнее перед следующими финалами, если они будут. Если посмотреть, с какими соперниками мне пришлось играть, то станет понятно, что было тяжело. Играть с Рафой на «Ролан Гаррос» и с Новаком на итоговом – одни из самых сложных задач в теннисе. Я не посыпаю голову пеплом из-за этих поражений.

Но, как я уже сказал, это дает мне большую мотивацию. Надеюсь, я смогу извлечь уроки из того, что произошло в этом году, и посмотрим, что получится. Я чувствую, что мне есть куда расти, хотя я очень доволен своей игрой и тем, как сложился этот год».

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