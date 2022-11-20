Рууд о том, не надоело ли ему проигрывать большие финалы: «Пока не надоело»
Каспер Рууд ответил, не надоело ли ему проигрывать большие финалы.
Сегодня он встретится с Новаком Джоковичем в финале итогового турнира ATP. А ранее в этом сезоне проиграл в финалах «Мастерса» в Майами, «Ролан Гаррос» и US Open.
«Пока не надоело. Но, конечно, для меня и будущего моей карьеры было бы здорово такой финал выиграть.
Я знаю, что меня ждет сложная задача. Новак в финале на крытом харде – один из самых сложных соперников в истории тенниса.
Я знаю, что мне нужно придумать что-то, чего мне против него пока не удавалось, потому что я его пока не обыгрывал. Нужно верить, что я могу победить. Конечно, легко не будет, но я приложу все усилия.
Я всегда выкладываюсь, в каждом матче. Наверное, поэтому я демонстрирую не очень много эмоций на корте – потому что я так сосредоточен на игре.
Конечно, я знаю, что теннис – это развлечение. Для многих зрителей это шоу. Но для меня, наверное, важнее деловая сторона. Я хочу выигрывать. Если я буду сосредотачиваться на шоу, то не смогу играть так хорошо, как хочу.
Наверное, поэтому иногда я спокойнее, чем другие игроки – потому что я так сосредоточен. Для меня важнее всего дело. В финале у меня будет такой же подход. Что бы ни случилось, я постараюсь выиграть как можно больше очков, как можно больше геймов. И, надеюсь, матч.
Но я знаю, что будет очень-очень тяжело».
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