Рууд о том, не надоело ли ему проигрывать большие финалы: «Пока не надоело»

ответил, не надоело ли ему проигрывать большие финалы.

Сегодня он встретится с в финале итогового турнира . А ранее в этом сезоне проиграл в финалах «Мастерса» в Майами, и .

«Пока не надоело. Но, конечно, для меня и будущего моей карьеры было бы здорово такой финал выиграть.

Я знаю, что меня ждет сложная задача. Новак в финале на крытом харде – один из самых сложных соперников в истории тенниса.

Я знаю, что мне нужно придумать что-то, чего мне против него пока не удавалось, потому что я его пока не обыгрывал. Нужно верить, что я могу победить. Конечно, легко не будет, но я приложу все усилия.

Я всегда выкладываюсь, в каждом матче. Наверное, поэтому я демонстрирую не очень много эмоций на корте – потому что я так сосредоточен на игре.

Конечно, я знаю, что теннис – это развлечение. Для многих зрителей это шоу. Но для меня, наверное, важнее деловая сторона. Я хочу выигрывать. Если я буду сосредотачиваться на шоу, то не смогу играть так хорошо, как хочу.

Наверное, поэтому иногда я спокойнее, чем другие игроки – потому что я так сосредоточен. Для меня важнее всего дело. В финале у меня будет такой же подход. Что бы ни случилось, я постараюсь выиграть как можно больше очков, как можно больше геймов. И, надеюсь, матч.

Но я знаю, что будет очень-очень тяжело».

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