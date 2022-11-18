Каспер Рууд: «Не хочу обижать Алькараса, но если бы в матче на крытом харде на кону стояла моя жизнь, я бы выбрал, чтобы его играл Джокович»

Четвертая ракетка мира прокомментировал форму .

«Я не смотрел его матч против Циципаса – было уже довольно поздно, я, кажется, ужинал. Но я смотрел кусочки матча с Рублевым. Он играл феноменально. Кажется, что он в отличном физическом и психологическом состоянии.

Помню, как в детстве я смотрел теннис по телевизору и Новак проводил безумные сезоны. Особенно мне запомнился 2011-й, когда он так много выиграл.

По-моему, тогда он приехал на итоговый немного измотанным и неожиданно проиграл. Наверное, в этом году он играл не так много, поэтому лучше готов к турниру. По-моему, это один из всего 9-10 турниров, которые он провел в этом году. Уверен, что он готов. Он выглядит свежим.

С точки зрения тенниса на этом покрытии он лучший игрок мира. Не хочу обижать Алькараса, потому что он закончил сезон первой ракеткой мира, но если бы в сете или матче на крытом харде на кону стояла моя жизнь, я бы выбрал, чтобы его играл Новак.

Нужно отдать ему должное. Но в Париже он показал, что он тоже человек, немного неожиданно проиграл в финале молодому, но очень сильному сопернику.

По-моему, он здорово играет. Конечно, я надеюсь с ним встретиться. Это бы значило, что мы с ним оба вышли в финал.

Наверное, мне нужно будет придумать что-то, чего мне пока не удавалось, чтобы иметь против него шансы».

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