Рууд о Джоковиче: «Он игрок почти без слабостей, но он человек»

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Каспер Рууд прокомментировал финал итогового турнира против Новака Джоковича. Рууд уступает ему 0:3 в личных встречах.

«Он игрок почти без слабостей, но он человек. Он провел отличный сезон, хотя многое для него складывалось неудачно.

Но он человек. Две недели назад он проиграл Руне в финале, так что нельзя сказать, что он каждый день играет так финалы. Уверен, он тоже будет чувствовать давление. На конку многое стоит.

В рейтинге я стою чуть выше, но не чувствую себя фаворитом. Он выигрывал этот турнир пять раз, и я все их видел по телевизору, видел, как здорово он играл».

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