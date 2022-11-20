Джокович о высоких заработках: «Я считаю, что каждый евро был добыт потом и слезами. Я ничего не принимаю как должное. Не будем забывать, откуда я родом, в какое время рос»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» рассказал об отношении к деньгам.

– В информации от сказано, что вы заработали огромную сумму. Если вы выиграете турнир, то получите 4 740 000 долларов. Вы вообще задумываетесь о долларах?

– Нет. Только о евро (смеется). О евро и динарах.

Есть одна цитата Ибрагимовича, такая смешная. В то время он играл в «Лос-Анджелес Гэлакси», несколько лет назад. Журналист спросил, почему он отказался от 100 миллионов долларов за переход другой футбольный клуб: «Это большие деньги. Разве это не важно?»

Что он ответил? Подождите секунду, нужно вспомнить.

Он сказал: «Деньги - это неважно, важно - много денег. А 100 миллионов долларов недостаточно».

Это было довольно забавно. Не то чтобы я так думал, не поймите меня неправильно.

Послушайте, это все открытая информация. Конечно, люди видят, сколько мы зарабатываем. О чем пресса не пишет, так это обо всех налогах и других расходах. Но это нормально. Я не могу сидеть здесь и говорить о деньгах как о жизненной проблеме или о чем-то подобном. Мне очень повезло. Это следствие теннисных успехов, которых я добился вместе со своей семьей и командой.

Я считаю, что каждый заработанный евро был добыт потом и слезами. Я ничего не принимаю как должное, потому что знаю, каково это – пустые карманы у семьи из пяти человек, война, санкции. Не будем забывать, откуда я родом, в какое время рос.

Я прекрасно знаю обратную сторону, и это помогает мне больше ценить все, что я зарабатываю.

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