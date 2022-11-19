Джокович о трясущихся руках в матче с Медведевым: «Не хочу вдаваться в подробности, потому что не считаю нужным этим делиться. Зачем?»

21-й кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о физических проблемах, с которыми столкнулся на итоговом турнире в матче против .

– Когда вас показывали во время смены сторон, у вас даже тряслись руки, когда вы закрывали лицо полотенцем. Вы говорите об усталости, но что вы тогда испытывали? Было похоже на падение уровня сахара. Можете объяснить?

– Было много разного. Но я не хочу вдаваться в подробности, потому что не считаю нужным здесь этим делиться. Зачем? Я не хочу рассказывать соперникам, что именно испытываю.

У всех бывают такие дни, когда им тяжелее физически. У меня такой был сегодня. Я очень горжусь тем, что смог найти выход, потому что именно это мы должны делать для себя, для команды и для зрителей – всегда выкладываться по максимуму в данный момент.

Насчет физического состояния я не беспокоюсь, потому что беспокойство просто истощает необходимую жизненную энергию. Если завтра случится что-то хорошее или плохое, то ничего не изменить и нужно будет иметь с этим дело.

Я проработаю все возможное с физиотерапевтом, с самим собой, с командой, чтобы лучше отдохнуть и восстановиться. У меня есть неизменные элементы режима. Я знаю, что нужно делать.

Уже было много случаев, когда мне удавалось очень быстро восстановиться. Надеюсь, получится и теперь.

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