Медведев об итогах сезона: «Хотел бы, чтобы год был лучше. Не знаю, каждый игрок, когда начинает год, хочет минимум два ТБШ»

Даниил Медведев рассказал, как проведет предсезонную подготовку. Россиянин проиграл все три матча в группе на итоговом турнире.

– Сколько сейчас будешь отдыхать и как планируешь подготовку и начало нового сезона?

– Буду отдыхать 8-9 дней. Затем начну тренироваться. Еду в Саудовскую Аравию, давно договорился, сыграю выставочный турнир. Предсезонка, получается, будет в течение недели до Саудовской Аравии и две недели после. Конечно, всегда хочется больше. Но если ты играешь Турин, то предсезонка всегда немного скомканная. Это нормально. Потом буду играть Аделаиду, потому что так привык. Не хотел бы начинать с ТБШ сезон, у кого-то это получается. Я знаю, что мне лучше сыграть подготовительный турнир. Затем неделя подготовки в Мельбурне и Australian Open.

– Подводя итоги сезона, год скорее в плюс или в минус?

– Любой год идет в плюс, просто потому что мы его проживаем и его не вернуть. В плане тенниса не могу сказать, в плюс или в минус. Хотел бы, чтобы год был лучше. Не знаю, каждый игрок, когда начинает год, хочет минимум два ТБШ. Новак, Рафа, наверное, хотят больше (улыбается). Пару «Мастерсов», закончить год в четверке, может быть первым. Но естественно, нас таких очень много и все этого хотят. Есть позитивные моменты, есть негативные. Турин, к сожалению, получился негативным. Но опять же с этим ничего нельзя сделать, машину времени еще не изобрели. Надеюсь, что в следующем году будет лучше, – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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