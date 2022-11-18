Медведев о матче с Джоковичем: «Думаю, может, лучше было бы проиграть 0:6, 0:6, не так бы расстроился. Но мы так никогда не делаем»

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Даниил Медведев прокомментировал поражение от Новака Джоковича на итоговом турнире ATP. Россиянин не подал на матч при 5:4 в третьем сете и проиграл Джоковичу 3:6, 7:6(5), 6:7(2).

– Результат, понятно, негативный, но не показалось ли тебе, что по игре один из лучших матчей сезона?

– Сезона точно нет. Плюс мне тяжело его оценивать – не знал, за что играю. Во время матча появилась мотивация – играть за победу. До матча ее не было. В итоге сижу и думаю, может, лучше было бы проиграть 0:6, 0:6, не так бы расстроился. Но, конечно, нет. Мы так никогда не делаем.

Не хочу ничего брать позитивного, буду готовиться к следующему сезону, забуду, что здесь в Турине произошло. Постараюсь в следующий раз быть лучше.

– Ты проиграл здесь три решающих тай-брейка. Не думаешь, что этот не самый приятный результат для чего-то тебе нужен и ты через него должен пройти на данном этапе карьеры?

– Смотря, кто во что верит, в судьбу, карму. Если это значит, что в какой-то момент на ТБШ из-за этих трех тай-брейков я выиграю, буду рад. Не сказать, чтобы верю в это.

С другой стороны, если смотреть на теорию вероятности, ты не можешь проиграть 20 решающих тай-брейков подряд. Можно только надеяться, что это для чего-то суждено было случиться. Но на самом деле виноват сам и должен был играть лучше сам, – приводит слова Медведева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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