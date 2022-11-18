Медведев потерпел восьмое подряд поражение от топ-10

Даниил Медведев на итоговом турнире ATP проиграл Новаку Джоковичу – 3:6, 7:6(5), 6:7(2). Россиянин не подал на матч при счете 5:4 в третьем сете.

Медведев потерпел восьмое подряд поражение от игроков топ-10. Серия началась в финале Australian Open, где он упустил преимущество 2:0 по сетам против Рафаэля Надаля. Это вторая по длине серия поражений Медведева от десятки: с 2017-го по 2019-й он проиграл девять матчей подряд.

Теперь баланс россиянина против топ-10 составляет 29:32.

Всего это четвертое подряд поражение Медведева. Это самая длинная серия поражений с 2019-го, когда он тоже проиграл первый матч в Париже и потом все три на итоговом.

В полуфинале Джокович сыграет с Тэйлором Фрицем (5:0 в личных встречах).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе