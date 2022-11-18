Медведев проиграл третий матч подряд на решающем тай-брейке

Даниил Медведев завершил выступление на итоговом турнире ATP. Россиянин потерпел три поражения и занял последнее место в Красной группе.

Все три встречи он проиграл на решающем тай-брейке – в двух из них (со Стефаносом Циципасом и Новаком Джоковичем) он не подал на матч в третьем сете.

В этом году Медведев четвертый раз выступил на итоговом. Он повторил худший результат, который показал в 2019-м.

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