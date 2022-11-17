Надаль прервал серию из четырех поражений
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль победил Каспера Рууда на групповом этапе итогового турнира ATP (7:5, 7:5).
Матч не имел турнирного значения, так как Рууд уже вышел в полуфинал с первого места, а Надаль выбыл из борьбы, проиграв первые два матча.
Испанец прервал серию из четырех поражений, начавшуюся на US Open. Он повторил свою самую длинную серию поражений на уровне ATP.
Рууд теперь сыграет с Андреем Рублевым или Стефаносом Циципасом.
Надалю плохо на итоговом турнире: он много жаловался на неудобное покрытие и снимался с него восемь раз
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