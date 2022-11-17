Надаль прервал серию из четырех поражений

22-кратный чемпион «Больших шлемов» победил на групповом этапе итогового турнира (7:5, 7:5).

Матч не имел турнирного значения, так как Рууд уже вышел в полуфинал с первого места, а Надаль выбыл из борьбы, проиграв первые два матча.

Испанец прервал серию из четырех поражений, начавшуюся на . Он повторил свою самую длинную серию поражений на уровне ATP.

Рууд теперь сыграет с Андреем Рублевым или Стефаносом Циципасом.

Надалю плохо на итоговом турнире: он много жаловался на неудобное покрытие и снимался с него восемь раз

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